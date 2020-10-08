В Белом доме коронавирус обнаружили у 34 человек

В Белом доме выявлено 34 случая заражения коронавирусом среди высокопоставленных сотрудников администрации и контактных лиц, передает телеканал АВС со ссылкой на внутренний документ Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Отмечается, что в числе выявленных случаев указаны президент Дональд Трамп, его супруга Мелания, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер.

Как отмечает телеканал, эта информация подтверждает «растущий кризис в Белом доме», а также свидетельствует, что власти пытались блокировать информацию о распространении вируса.