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В Белом доме коронавирус обнаружили у 34 человек

В Белом доме выявлено 34 случая заражения коронавирусом среди высокопоставленных сотрудников администрации и контактных лиц, передает телеканал АВС со ссылкой на внутренний документ Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Отмечается, что в числе выявленных случаев указаны президент Дональд Трамп, его супруга Мелания, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер.

Как отмечает телеканал, эта информация подтверждает «растущий кризис в Белом доме», а также свидетельствует, что власти пытались блокировать информацию о распространении вируса.

8 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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