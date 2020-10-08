Трампа обвинили в чрезмерном доверии Путину

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что американский лидер Дональд Трамп доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем сообщениям национальной разведки. Об этом она заявила в ходе теледебатов с вице-президентом США республиканцем Майклом Пенсом.

По словам Харрис, глава США предпочитает верить на слово президенту России, а не прислушивается к выводам американского разведывательного сообщества. Она отметила, что данные разведки свидетельствует о вмешательстве России в американские президентские выборы как в 2016 году, так в 2020 году. Тем не менее, по мнению представительницы Демократической партии, Трамп чрезмерно верит Путину и не поднимает данную тему.