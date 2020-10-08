Трамп: американские войска уйдут из Афганистана до конца года

Американские войска должны покинуть Афганистан до конца года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп сделал заявление через несколько часов после выступления советника президента по национальной безопасности. Он сообщил, что к началу 2021 году число американских военных в Афганистане сократится с пяти до двух с половиной тысяч.

Вывод военных военнослужащих из США предусмотрен договором между США, правительством Афганистана и радикальным движением «Талибан». Сделка была заключена в феврале. Она предусматривает полный вывод американского воинского контингента до мая 2021 года. В обмен на это талибы обязались вести борьбу с исламистами и вести переговоры с правительством Афганистана.

Летом американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Россия платила талибам вознаграждение за убийства военнослужащих США в Афганистане. Трамп в ответ заявил, что не был проинформирован об этом. Россия все обвинения в свой адрес отвергла.