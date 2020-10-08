«Гнездо» — фильм года, и что в нем особенного? Кристен Стюарт рассказала зачем скрывала свою бисексуальность » Срок жизни коронавируса на коже оказался значительно больше Важность мытья рук с мылом либо их обработки спиртосодержащим антисептиком в пандемию доказали ученые из Японии. Согласно их исследованию, коронавирус нового типа может задерживаться на коже на 9,04 часа. Это почти впятеро больше, чем срок жизни вируса гриппа — 1,82 часа. При этом еще «забористее» возбудитель COVID-19 стал, когда его в целях эксперимента смешали со слизью, чтобы имитировать распространении при чихании и кашле. Тогда вирус прожил уже 11 часов, пишет Clinical Infectious Diseases.

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