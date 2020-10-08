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Селена Гомес приоткрыла секреты про свою маму

Недавно в интервью с Allure Селена Гомес (Selena Gomez) поделилась информацией о том, что ее предстоящий 28-ой день рождения она отмечать не хочет. Выяснилось, что девушка и вовсе никогда не любила ее ежегодные праздники, что спровоцировало фанатов на слухи о проблемах в семье звезды. Были ли у Сел когда-либо серьёзные ссоры с мамой и что стало причиной для этого?

Гомес не любит распространяться о конфликтах с родственниками, но однажды она все-таки обмолвилась о недовольстве матери, когда молодая селебрити возобновила отношения с Джастином Бибером (Justin Bieber).

«У всех родителей и детей возникают недопонимания. Мы никогда не хотели контролировать каждый ее шаг. Но мы разрушили наши близкие отношения, потому что всегда говорили с Селеной только о делах. Нам эти деловые отношения не приносили удовольствия, просто дочка была несовершеннолетней и надо было защищать ее интересы»,

— говорила Мэнди Тифи после того, как отдалилась от дочери.

Зарубежные фанаты, которые недолюбливали Джастина, считают, что тот испортил Сел всю жизнь, начиная от болезненного расставания и заканчивая плохими отношениями с матерью.

«Никогда этого жука не любила, какой-то он скользкий тип. У них все равно не получилось, но теперь еще и мать виновата. Просто она видела, кто этот Бибер есть на самом деле»,

— высказались на новостном портале США.

8 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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