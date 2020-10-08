Селена Гомес приоткрыла секреты про свою маму

Гомес не любит распространяться о конфликтах с родственниками, но однажды она все-таки обмолвилась о недовольстве матери, когда молодая селебрити возобновила отношения с Джастином Бибером (Justin Bieber).

«У всех родителей и детей возникают недопонимания. Мы никогда не хотели контролировать каждый ее шаг. Но мы разрушили наши близкие отношения, потому что всегда говорили с Селеной только о делах. Нам эти деловые отношения не приносили удовольствия, просто дочка была несовершеннолетней и надо было защищать ее интересы», — говорила Мэнди Тифи после того, как отдалилась от дочери.

Зарубежные фанаты, которые недолюбливали Джастина, считают, что тот испортил Сел всю жизнь, начиная от болезненного расставания и заканчивая плохими отношениями с матерью.