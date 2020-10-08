Segway представила первый умный электробайк eMoped C80

Компания Segway ранее анонсировала планы выпуска новых моделей электротранспорта, среди которых выделялся электровелосипед eMoped, имеющий кодовое название С80. Теперь новинка выведена на краудфандинговую платформу Indiegogo, где буквально за первые дни уже собрано около 350 тысяч долларов, при необходимых для старта производства 10 тысячах долларов.

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Конструкция С80 во многом схожа с традиционным скутером, однако установка педалей, переводит его в класс велосипедов. Предельная скорость, которую способен развивать eMoped C80 составляет 32 км/ч, что позволит использовать его в некоторых странах без обязательной регистрации и получения прав на вождение. Мощность установленного на С80 электродвигателя — 750 Вт, а встроенный в систему управления круиз-контроль позволит устанавливать фиксированную скорость путем нажатия одной кнопки.

Система управления eMoped C80 представляет собой светодиодный экран, установленный на рулевой колонке. Автономная поездка обеспечивается быстросъёмной аккумуляторной литий-ионной батареей емкостью 1152 Втч достаточной для поездки на расстояние около 85 км. Безопасность обеспечивается передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Система EABS (электрическая абсорбционная тормозная система) перерабатывает энергию барабанного тормоза в электрическую при торможении.

Интеллектуальная система RideyGo использует несколько новых функций, таких как метка NFC, интеллектуальное обнаружение сиденья и режим автоматической блокировки байка. Как только владелец покидает eMoped C80, система автоматически блокирует электробайк через 3 секунды.

Также владелец eMoped C80 может забыть о ключах, управление осуществляется через специальное мобильное приложение в смартфоне. Системы AirLock позволяет разблокировать eMoped C80 одним касанием через приложение Segway-Ninebot. В случае угона электровелосипеда, на смартфон владельца поступает специальный звуковой и визуальный сигналы, а колеса C80 блокируются. Датчик GPS позволит отследить похищенный байк.



Заказать eMoped C80 можно на Indiegogo за цену базовой модели 1900 долларов. Поставка продукции первым покупателям начнется в ноябре. В свободную продажу велосипед поступит уже по цене 2200 долларов.