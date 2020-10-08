Число зараженных коронавирусом в мире за три дня выросло на 1 млн человек В Белом доме коронавирус обнаружили у 34 человек » Разведка США рассекретила и передала в Минюст данные о предполагаемых связях Трампа с РФ Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф подтвердил рассекречивание и передачу в Министерство юстиции документов, касающихся расследования связей с Россией, которые приписывали президенту США Дональду Трампу. По словам Рэтклиффа, в министерство направлено почти 1 тыс. страниц материалов, передает портал Axios. Глава нацразведки пообещал продолжить «оперативно реагировать на запросы Минюста» и допустил вероятность дальнейшего рассекречивания документов. Рэтклифф подчеркнул, что президент США «ясно дал понять», что разведсообщество «должно быть достаточно прозрачным», чтобы показать отсутствие «злоупотреблений и политических мотивов» в своей работе.

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