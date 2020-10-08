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Разведка США рассекретила и передала в Минюст данные о предполагаемых связях Трампа с РФ

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф подтвердил рассекречивание и передачу в Министерство юстиции документов, касающихся расследования связей с Россией, которые приписывали президенту США Дональду Трампу.

По словам Рэтклиффа, в министерство направлено почти 1 тыс. страниц материалов, передает портал Axios. Глава нацразведки пообещал продолжить «оперативно реагировать на запросы Минюста» и допустил вероятность дальнейшего рассекречивания документов.

Рэтклифф подчеркнул, что президент США «ясно дал понять», что разведсообщество «должно быть достаточно прозрачным», чтобы показать отсутствие «злоупотреблений и политических мотивов» в своей работе.

8 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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