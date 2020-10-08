Президент Порошенко категорично отверг рекомендации госпитализироваться в клинику в Германии

После диагностирования Covid-19, Президент Порошенко категорично отверг рекомендации окружения госпитализироваться в клинику в Германии!

Несмотря на то, что вчера, после появления в пропагандистских СМИ «информации» о деталях лечения Президента Порошенко большинство здравомыслящих лидеров общественного мнения отреагировали и дали исчерпывающие ответы зеленому пролетариату, атаки на Порошенко продолжаются и по сею секунду, и, будем честными перед собой, эта кампания, как и тысячи предыдущих имеют свой центр принятие решений и источник финансирования.

Да, если раньше мы говорили о Кремле, то сейчас, к сожалению, таким антипорошенковским пропагандистским центром является Банковая, в кабинете Зеленского и его советников.

Так вот.

Многим из Вас известно, что лично я являюсь далеко не богатым человеком, но меня до глубины души тронул тот факт, что на примере лечения Президента наш внутренний враг пытается спровоцировать не просто социальное напряжение, а прям — таки классовый конфликт какой-то.

Итак, послушайте сюда, пжлста.

Во-первых, насколько мне известно, сразу же после диагностирования Covid-19, Президент Порошенко категорично отверг рекомендации окружения госпитализироваться во всемирно известную клинику в Германии, отдав предпочтение отечественной медицине. Это не выборы, не политика. Это – позиция человека, отца, мужа, государственника, лидера.

А во-вторых, еще раз, а если понадобится, повторим, что ключевая разница между Президентом Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко осуществляет свою деятельность, обучает и воспитывает детей, живет и лечится на свои прозрачно заработанные и задекларированные средства, с которых были уплачены налоги в государственный бюджет.

Когда заболела, например, Елена Зеленская – она лечилась за государственный счет, и для абсолютного большинства так и не стали известны детали лечения. Так же, за счет украинских налогоплательщиков лечат, и будут лечить и Зеленского. Т.е., за ваши деньги.

Более того. За 5 лет своего президентства, Порошенко ни разу не воспользовался материальными привилегиями, ни разу не воспользовался государственными дачами, а жил в собственном доме, а всю свою президентскую з/п ежемесячно перечислял на благотворительность.

Зеленский же переселился в одну из государственных резиденций, активно и без смущения пользуется другими материально-техническими привилегиями за счет налогоплательщиков, и логичным было бы задавать вопросы относительно образа жизни и суммы трат ему, а не Порошенко, который за эти годы пожертвовал на различные программы социальной помощи и оборонных проектов око двух миллиардов гривен.

Если кто-то из вас может назвать фамилию хотя бы одного кого-то, который бы столько же помог стране за свои средства, сколько это делает Президент Порошенко, тогда вы точно живёте в параллельной реальности.

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