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Первые кадры из последнего фильма Чедвика Боузмана

Первые кадры из последнего фильма Чедвика Боузмана

Стриминговый сервис Netflix обнародовал первые кадры из фильма Ma Rainey’s Black Bottom, экранизации одноименной пьесы 1984 года драматурга Огаста Уилсона, посвященной Ма Рейни, которую часто называют «матерью блюза». Этот фильм — последняя работа актера Чедвика Боузмана, не так давно скончавшегося от рака. Он играл трубача Ливи, а главную роль исполнила актриса Виола Девис. Она так сказала о своей работе с Чедвиком:

Обычно, когда появляется актер со статусом Чедвика, его эго видишь до того, как видишь самого актера, настолько оно большое. Но он на 150% не был таким. Он полностью отбрасывал себя и перевоплощался в персонажа. Приветствуйте Ливи.

Я вспоминаю, каким усталым он всегда казался. Я смотрю на его команду, которая медитировала с ним и делала ему массаж, и только теперь понимаю, что они пытались влить в него жизнь. Чтобы он мог продолжать работать и делать это на установленном им уровне. И ему это удалось. Я часто думаю, что люди смотрят на чью-то жизнь задом наперед. Теперь у нас есть знание, что актер Боузман умер в возрасте 43 лет. Но на самом деле Ливи — это образ очень многих чернокожих мужчин, живущих в Америке. И в какой-то степени эта роль отражает и жизнь самого Чедвика.

Премьера фильма состоится на Netflix 18 декабря.

8 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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