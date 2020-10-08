Орландо Блум рассказал, на кого больше похожа их с Кэти Перри дочь

В августе у 43-летнего Орландо Блума и 35-летней Кэти Перри родилась дочь. Как многие родители, звезды гадали, на кого малышка Дейзи Дав будет больше похожа — на папу или маму. На днях актер стал приглашенным гостем шоу Эллен Дедженерес и рассказал о воспитании дочки, признавшись, что до сих пор не разобрался, на кого она больше похожа.

В целом она моя маленькая копия, похожа на мою маму, да и на Кэти. Когда она только родилась, я увидел, что она — моя копия. Но потом мне стало казаться, что она больше похожа на мою маму. И я понятия не имею, как она будет меняться дальше,

— поделился актер.

Дедженерес сказала, что певица прислала ей фотографию ребенка, и отметила, что глаза у Дейзи мамины.

Да, глаза действительно как у нее,

— согласился Блум.

Он также сообщил, что его дочь — относительно спокойный ребенок и спит всю ночь.

Это нормальный процесс, когда младенцы теряют в весе в первые дни после рождения. Но сейчас она в нормальном весе и спит с девяти до шести, это невероятно,

— рассказал счастливый отец.

Еще когда Кэти была беременна, я пел для нашей еще не родившейся дочки буддистскую мантру, которую выучил, когда мне было еще 16 лет. И теперь, когда Дейзи родилась, когда она плачет, я беру ее на руки, хожу с ней по комнате и тихонько напеваю ей на ушко ту самую мантру. И, представьте себе, она успокаивается! А жена смотрит на меня и удивляется: «Как ты это делаешь?»

— поведал Блум.