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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе — еврейская поэтесса

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

Награду получила американская 77-летняя поэтесса Луиз Глюк. Отмечается, что приз был присужден «за ее ясный поэтический голос, который своей чистой красотой превращает индивидуальное существование в универсальное».

Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии, а в настоящее время проживает в Кембридже, штат Массачусетс. Она является членом Американского философского общества, канцлером Академии американских поэтов и адъюнкт-профессором в Йельском университете.

Среди наиболее известных произведений поэтессы — «Первенец», «Торжество Ахилла», «Семь возрастов жизни», «Сельская жизнь» и «Дикий ирис». За последнюю книгу Глюк была удостоена Пулитцеровской премии.

8 октября, 2020 | Category: Израиль, Новости, США ﻿
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