На Земле зафиксирован новый температурный рекорд

В сентябре 2020 года поверхность Земли нагрелась сильнее, чем в другие сентябрьские периоды за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus на портале Phys.org.

По данным исследователей, за 2020 год средние температуры уже установили новые рекорды в январе, мае и сентябре. В целом показатели 2020 года совпадают с показателями 2016, который был назван самым жарким годом в истории наблюдений.

Также ученые установили, что Земля нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. При этом повышение на 1,5 градуса может привести к серьезным последствиям из-за слишком высокой температуры.