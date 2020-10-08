Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены.

Представитель артиста Олег Сташкевич объяснил, что Жванецкий принял такое решение из-за своего возраста — в марте ему исполнилось 86 лет.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — сказал Сташкевич, отметив, что артист закрыл передачу и прекратил концертную деятельность.

Данные о выступлениях, опубликованные на сайте артиста, по заверениям его представителя, не являются актуальными. «За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи», — добавил Сташкевич.