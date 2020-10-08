Кристен Стюарт рассказала зачем скрывала свою бисексуальность

Звезда «Сумерек» вспомнила, что начала встречаться с девушками в 21 год. Ей сразу же стали задавать вопросы о ее сексуальной ориентации, однако артистке не нравилось обсуждать эту тему.

«Я чувствовала, что, возможно, это может ранить людей, с которыми я состою в отношениях. Но мне не стыдно было стать открытой лесбиянкой, просто я не люблю публичность в этом вопросе», — отметила артистка. Она пояснила, что даже во время романов с мужчинами старалась сделать так, чтобы ее не фотографировали в компании возлюбленных.

Стюарт заявила, что когда она начала исполнять роли квир-персон в кино, она все еще скрывала свою ориентацию. «Думаю, что я неслучайно выбираю истории и персонажей — я представляю те вещи, которые отстаиваю», — сказала актриса.