Кристен Стюарт рассказада, что заставило ее встречаться с женщинами

30-летняя Кристен Стюарт снялась в фотосессии для ноябрьского выпуска InStyle и дала откровенное интервью изданию. Актриса позировала фотографу Оливии Мэлоун в черном бюстгальтере, полупрозрачном платье Chanel, а также в красном джемпере и серых брюках.
Звезда «Сумерек» рассказала, что была причина, по которой она была так осторожна в отношениях с Робертом Паттинсоном, а также объявила, что бросила пить и курить в день, когда ей исполнилось 30 лет.
Мы сделали все, что могли, чтобы нас не сфотографировали,
— заявила она.
Стюарт, которая встречается с Дилан Мейер уже год, не стесняясь, обсудила с журналистом издания свои первые свидания с женщинами.
Когда я впервые пошла на встречу с девушкой, меня сразу же спросили, не лесбиянка ли я,
— вспомнила Стюарт.
Первой девушкой, с которой у нее завязался роман, была Алисия Каргайл (они были вместе с 2014 по 2016 год).
Я чувствовала, что, возможно, были вещи, которые ранили людей, с которыми я была. Не потому, что мне было стыдно быть открытой лесбиянкой, а потому, что я в некотором роде не любила раскрывать всю себя перед публикой. Это похоже на воровство. Это был период, когда я была немного скрытной,
— сказала она.
После Алисии она встречалась с французской певицей Соко (2016), исполнительницей St. Vincent (2016), моделью Стеллой Максвелл (с 2016 по 2019 год), а затем со стилистом Сарой Динкин (с 2018 по 2019 год).
У актрисы были романы и с мужчинами: Робертом Паттинсоном (2009—2013), Майклом Ангарано (2005—2009) и покойным Антоном Ельчиным (2004).
Первые пару раз, когда я играла гомосексуальных персонажей, я еще открыто не говорила о своей сексуальной ориентации. Меня привлекают истории и люди не зря, и я думаю, что по умолчанию я представляю то, что я отстаиваю,
— сказала звезда.
Стюарт также рассказала, как на нее повлияла изоляция.
Я чувствую себя ужасно из-за того, что происходит в мире, поэтому я жертвую деньги, но не участвую в маршах. Я раздосадованный оптимист. Я всегда думаю: «Все не может быть так плохо»,
— поделилась она.
Актриса призналась, что много пила во время начала пандемии, но все изменилась в ее день рождения.
Я проснулась в тот день, 9 апреля, и подумала: «Тебе нужно напрячься». Я слишком много пила в начале пандемии, поэтому бросила пить и курить. Мне неловко, потому что это звучит банально, но, как бы то ни было, это правда,
— рассказала Кристен.
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