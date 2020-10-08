Кристен Стюарт рассказада, что заставило ее встречаться с женщинами

30-летняя Кристен Стюарт снялась в фотосессии для ноябрьского выпуска InStyle и дала откровенное интервью изданию. Актриса позировала фотографу Оливии Мэлоун в черном бюстгальтере, полупрозрачном платье Chanel, а также в красном джемпере и серых брюках.

Звезда «Сумерек» рассказала, что была причина, по которой она была так осторожна в отношениях с Робертом Паттинсоном, а также объявила, что бросила пить и курить в день, когда ей исполнилось 30 лет.

Мы сделали все, что могли, чтобы нас не сфотографировали,

— заявила она.

Стюарт, которая встречается с Дилан Мейер уже год, не стесняясь, обсудила с журналистом издания свои первые свидания с женщинами.

Когда я впервые пошла на встречу с девушкой, меня сразу же спросили, не лесбиянка ли я,

— вспомнила Стюарт.

Первой девушкой, с которой у нее завязался роман, была Алисия Каргайл (они были вместе с 2014 по 2016 год).

Я чувствовала, что, возможно, были вещи, которые ранили людей, с которыми я была. Не потому, что мне было стыдно быть открытой лесбиянкой, а потому, что я в некотором роде не любила раскрывать всю себя перед публикой. Это похоже на воровство. Это был период, когда я была немного скрытной,



— сказала она.

После Алисии она встречалась с французской певицей Соко (2016), исполнительницей St. Vincent (2016), моделью Стеллой Максвелл (с 2016 по 2019 год), а затем со стилистом Сарой Динкин (с 2018 по 2019 год).

У актрисы были романы и с мужчинами: Робертом Паттинсоном (2009—2013), Майклом Ангарано (2005—2009) и покойным Антоном Ельчиным (2004).

Первые пару раз, когда я играла гомосексуальных персонажей, я еще открыто не говорила о своей сексуальной ориентации. Меня привлекают истории и люди не зря, и я думаю, что по умолчанию я представляю то, что я отстаиваю,

— сказала звезда.

Стюарт также рассказала, как на нее повлияла изоляция.

Я чувствую себя ужасно из-за того, что происходит в мире, поэтому я жертвую деньги, но не участвую в маршах. Я раздосадованный оптимист. Я всегда думаю: «Все не может быть так плохо»,

— поделилась она.

Актриса призналась, что много пила во время начала пандемии, но все изменилась в ее день рождения.

Я проснулась в тот день, 9 апреля, и подумала: «Тебе нужно напрячься». Я слишком много пила в начале пандемии, поэтому бросила пить и курить. Мне неловко, потому что это звучит банально, но, как бы то ни было, это правда,

— рассказала Кристен.