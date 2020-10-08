Кинохроника Войны Судного дня в цвете

к 47-й годовщине Войны Судного дня, архив АОИ и МО Израиля выложили ряд цветных роликов документальной съёмки общей продолжительностью 3 минуты 17 секунд. В то время цветная съёмка была для Израиля ещё редкостью. Так, Израильское телевидение, начало регулярные передачи в августе 1968 г., но были они чернобелыми. Только в 1977 г. начались редкие цветные передачи и лишь в феврале 1983 г. телевидение перешло на такие передачи на постоянной основе.
Основная масса съёмки сделана сразу после окончания войны. На видео видны:
-
- катера морских коммандос (13-я флотилия);
-
- погрузка танков и полугусеничных БТР на десантные корабли, скорее всего в рамках эвакуации с Синая;
-
- танки М48 и танковые мостоукладчики;
-
- «Скайхоки» и «Фантомы»;
-
- тележки с НАР на базе ВВС;
-
- укладка парашютов;
-
- визит НГШ Давида Элазара на Синай (2:08-2:22);
-
- Ариэль Шарон (2:23-2:24);
-
- выступления артистов, например Хаима Тополя.
Leave a Reply