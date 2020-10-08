Джеймс МакЭвой и Клер Фой сыграют в ремейке «Мой сын» Алиев назвал цель войны в Нагорном Карабахе » Кинохроника Войны Судного дня в цвете

к 47-й годовщине Войны Судного дня, архив АОИ и МО Израиля выложили ряд цветных роликов документальной съёмки общей продолжительностью 3 минуты 17 секунд. В то время цветная съёмка была для Израиля ещё редкостью. Так, Израильское телевидение, начало регулярные передачи в августе 1968 г., но были они чернобелыми. Только в 1977 г. начались редкие цветные передачи и лишь в феврале 1983 г. телевидение перешло на такие передачи на постоянной основе. катера морских коммандос (13-я флотилия);

погрузка танков и полугусеничных БТР на десантные корабли, скорее всего в рамках эвакуации с Синая;

танки М48 и танковые мостоукладчики;

«Скайхоки» и «Фантомы»;

тележки с НАР на базе ВВС;

укладка парашютов;

визит НГШ Давида Элазара на Синай (2:08-2:22);

Ариэль Шарон (2:23-2:24);

выступления артистов, например Хаима Тополя.

Основная масса съёмки сделана сразу после окончания войны. На видео видны:

загрузка...