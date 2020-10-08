Президент Порошенко категорично отверг рекомендации госпитализироваться в клинику в Германии Вера Брежнева ответила на вопрос — слушается ли она мужа » Google купила производителя умных очков Google Alphabet объявила во вторник, что приобрела North, восьмилетнюю компанию Amazon, которая производит умные очки. Стоимость сделки не разглашается, но , согласно Crunchbase, Globe and Mail, которая впервые сообщила об интересе Google, компания установила цену около 180 миллионов долларов, что меньше 200-т миллионов долларов, которые компания привлекла.

Google был пионером в области дополненной реальности, где компьютерные изображения накладываются на реальный мир, часто в паре компьютеризированных очков. Google Glass, одно из первых таких устройств, было представлено в 2012 году, но высокая стартовая цена и проблемы с конфиденциальностью — очки содержали видеокамеру — обрекли проект на провал. Тем не менее, Google продолжает поставлять версию Google Glass для предприятий, где она конкурирует с Гололенсом от Microsoft.

Google заявил, что приобретение North поможет реализовать свое видение «окружающих вычислений», где вездесущие подключенные устройства работают в симбиозе.

«Мы стремимся к будущему, где полезность окружает вас, где все ваши устройства просто работают вместе, а технологии уходят на второй план», — заявил Рик Остерло, старший вице-президент Google по устройствам и услугам. «Техническая экспертиза North поможет нам продолжать инвестировать в наши аппаратные средства и будущее окружающих вычислений».

Канадская компания, ранее известная как Thalmic Labs, произвела ребрендинг в 2018 году, когда представила свои умные голографические очки под названием Focals. North заявил во вторник, что не будет поставлять обновленную версию очков Focals 2.0, которые должны были появиться на рынке в этом году после того, как компания объявила , что свернет производство модели первого поколения.

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