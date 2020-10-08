«Гнездо» — фильм года, и что в нем особенного?

1986 год. Британский трейдер Рори О’Хара (Джуд Лоу) живёт хорошо, но не очень. У него есть жена Эллисон (Кэрри Кун), американка совершенно платиновой внешности, которой он каждое утро приносит кофе в постель. Есть двое славных детей: старшеклассница Сэм, дочь Эллисон от первого брака, и 10-летний сын Бен. Есть дом, есть работа. Но чего-то ему не хватает.
Рори хочется большего, и потому он объявляет семье, что его позвали обратно в английскую фирму, в которой он начинал, а значит, нужно переезжать из США в Лондон. Там Рори снимает целое поместье, устраивает сына в лучшую школу, обещает жене, что построит конюшню для лошадей, которых она так любит. Работает над крупной сделкой, возвращает себе радостную иллюзию собственной исключительности. Но ненадолго.
Неслучайно действие фильма происходит осенью 1986 года: ещё чуть-чуть, и грянет «большой взрыв», лондонская биржа заменит трейдеров вроде Рори на алгоритмы и начнёт стремительно расти, а уже на следующий год рухнет вместе со всеми в «чёрный понедельник». Шон Дёркин, впрочем, нарочно не стал подчёркивать приметы эпохи — если бы не блеск светских приёмов, легко можно было бы решить, что семейство О’Хара — наши современники.
Запросто можно спутать и жанр «Гнезда». Как и в «Марта, Марси Мэй, Марлен», Дёркин здесь мастерски микширует драму с приёмами триллера: затяжными проездами и наплывами камеры в пустых коридорах поместья, взглядами через стёкла и зеркала, темнотой.
Оператора Матьяша Эрдея, который до этого работал над «Сыном Саула» и «Закатом», пора по праву назначить новым князем тьмы — стремясь передать в «Гнезде» чувство тревоги, он собирает в каждом кадре всё больше теней, укутывает в них персонажей. Источники света часто остаются за спиной, а в конце освещения вообще почти нет — и лицо Джуда Лоу тонет в предрассветных сумерках.
Но, конечно, Шон Дёркин едва ли стремится провести всю жизнь в резервации «инди-триллер». Как режиссёру и сценаристу ему явно интересно работать на экране с большими темами: отчуждённостью, непониманием того, как быть дальше. С человеческими слабостями — вроде бы незначительными, но меняющими всю жизнь.
В «Гнезде» мы наблюдаем за героем, который много рискует и много тратит, чтобы казаться богатым, его смертный грех — не алчность, а гордыня. Свойство неприятное, но, казалось бы, простительное — и в то же время достаточное, чтобы разрушить не только свою жизнь, но и всех, кто тебя окружает.
И тем, кто без греха, «Гнездо», наверное, покажется скучным, его уроки довольно очевидны — не нужно тратить больше, чем можешь себе позволить, не нужно жить в поместьях, ни в коем случае не нужно пренебрегать семьёй ради экономической выгоды. Но что поделать, если мы снова и снова совершаем эти ошибки.
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