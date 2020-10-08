Срок жизни коронавируса на коже оказался значительно больше » «Гнездо» — фильм года, и что в нем особенного? 1986 год. Британский трейдер Рори О’Хара (Джуд Лоу) живёт хорошо, но не очень. У него есть жена Эллисон (Кэрри Кун), американка совершенно платиновой внешности, которой он каждое утро приносит кофе в постель. Есть двое славных детей: старшеклассница Сэм, дочь Эллисон от первого брака, и 10-летний сын Бен. Есть дом, есть работа. Но чего-то ему не хватает. Рори хочется большего, и потому он объявляет семье, что его позвали обратно в английскую фирму, в которой он начинал, а значит, нужно переезжать из США в Лондон. Там Рори снимает целое поместье, устраивает сына в лучшую школу, обещает жене, что построит конюшню для лошадей, которых она так любит. Работает над крупной сделкой, возвращает себе радостную иллюзию собственной исключительности. Но ненадолго. «Гнездо» снял Шон Дёркин, который в 2011 году дебютировал с любопытным инди-триллером «Марта, Марси Мэй, Марлен», получил за него призы на «Сандэнсе» и других фестивалях, а потом куда-то пропал. Стало быть, это второй его фильм и самый важный — именно по нему обычно становится ясно, насколько оправданны были авансы, выданные начинающему автору. И в случае с Дёркином всё явно было не зря — после такого второго фильма хочется немедленно увидеть и следующие. Притом что в «Гнезде» сразу примерно понятно, чем всё закончится. Это фильм о крахе мужчины 80-х, хозяина жизни, который внезапно становится моральным и финансовым банкротом. Выросший в нищете и добившийся успеха, Рори О’Хара всё равно ничему не научился; жена не просто так тайком от него откладывает наличные в шкатулку. Рори слишком привык, что всё получается — но судьба иначе работает в системе товарно-денежных отношений. Режиссёр порасчётливее отдал бы в «Гнезде» все симпатии героине Кэрри Кун, у которой тут почти мужская роль — она занимается тяжёлым трудом, молча принимает проблемы. Но Шон Дёркин сочувствует своим героям — и тем, кто достоин, и тем, кому нужнее Неслучайно действие фильма происходит осенью 1986 года: ещё чуть-чуть, и грянет «большой взрыв», лондонская биржа заменит трейдеров вроде Рори на алгоритмы и начнёт стремительно расти, а уже на следующий год рухнет вместе со всеми в «чёрный понедельник». Шон Дёркин, впрочем, нарочно не стал подчёркивать приметы эпохи — если бы не блеск светских приёмов, легко можно было бы решить, что семейство О’Хара — наши современники. Запросто можно спутать и жанр «Гнезда». Как и в «Марта, Марси Мэй, Марлен», Дёркин здесь мастерски микширует драму с приёмами триллера: затяжными проездами и наплывами камеры в пустых коридорах поместья, взглядами через стёкла и зеркала, темнотой. Оператора Матьяша Эрдея, который до этого работал над «Сыном Саула» и «Закатом», пора по праву назначить новым князем тьмы — стремясь передать в «Гнезде» чувство тревоги, он собирает в каждом кадре всё больше теней, укутывает в них персонажей. Источники света часто остаются за спиной, а в конце освещения вообще почти нет — и лицо Джуда Лоу тонет в предрассветных сумерках. Матьяш Эрдей создаёт напряжение и другим приёмом: в начале фильма, когда у героев всё хорошо, показывает их вместе, но держит камеру поодаль. Когда же семья начинает рушиться, камера становится ближе к персонажам — но вместе они уже редко попадают в кадр Но, конечно, Шон Дёркин едва ли стремится провести всю жизнь в резервации «инди-триллер». Как режиссёру и сценаристу ему явно интересно работать на экране с большими темами: отчуждённостью, непониманием того, как быть дальше. С человеческими слабостями — вроде бы незначительными, но меняющими всю жизнь. В «Гнезде» мы наблюдаем за героем, который много рискует и много тратит, чтобы казаться богатым, его смертный грех — не алчность, а гордыня. Свойство неприятное, но, казалось бы, простительное — и в то же время достаточное, чтобы разрушить не только свою жизнь, но и всех, кто тебя окружает. И тем, кто без греха, «Гнездо», наверное, покажется скучным, его уроки довольно очевидны — не нужно тратить больше, чем можешь себе позволить, не нужно жить в поместьях, ни в коем случае не нужно пренебрегать семьёй ради экономической выгоды. Но что поделать, если мы снова и снова совершаем эти ошибки.

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