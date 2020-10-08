Франция и Германия приготовили санкции за отравление Навального

Франция и Германия подготовили пакет санкций за отравление Алексея Навального боевым ядом из семейства «Новичок», говорится в опубликованном в среду совместном заявлении МИД двух стран.«Чудовищное покушение на убийство подрывает базовые принципы демократии и политического плюрализма и является еще одним шокирующим случаем использования химического оружия», — говорится в документе.

Франция и Германия «неоднократно призывали Россию расследовать обстоятельства преступления и привлечь к ответственности виновных», но не получили «никакого заслуживающего доверия объяснения», подчеркивается в коммюнике.

При этом Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В связи с этим Париж и Берлин представят европейским партнерам проект санкций в отношении группы физических лиц и одной госструктуры, которые, по их данным, несут ответственность за преступление и вовлечены в программу «Новичок» в России.

Кроме того, Франция и Германия продолжат обсуждать с партнерами дальнейшие шаги в ответ на нарушение Россией конвенции о запрещении химического оружия, говорится в коммюнике.

Европейские санкции затронут сотрудников ГРУ, сообщили Reuters знакомые с проектом дипломаты. Введение новых мер главы МИД ЕС обсудят на встрече в Брюсселе до конца текущей недели.

По данным Bloomberg, санкции будут включать заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС для российских чиновников. При этом меры не затронут газопровод «Северный поток-2».

Американские санкции могут быть введены вслед за европейскими. Проект, подготовленный группой сенаторов и внесенный в конгресс в конце сентября, включает меры против чиновников, «замешанных в наглых нарушениях международного права».

Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020) требует подготовить доклад о «личном богатстве, накопленном в результате коррупционной деятельности Владимира Путина и его «ближнего круга».

Кроме того, документ требует от администрации США оценить, нарушал ли Кремль законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Сам Навальный призвал власти ЕС внести в санкционные списки «тех, кто наживается на режиме», но не вводить ограничений, которые могли бы затронуть всю страну. Это олигархи и высокопоставленные чиновники, ближайшее окружение Путина и те, кто его поддерживает, например, Валерий Гергиев, перечислил Навальный.