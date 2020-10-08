Джеймс МакЭвой и Клер Фой сыграют в ремейке «Мой сын»

Режиссёром выступит автор оригинальной картины 2017 года Кристиан Карион.

Джеймс не получит сценария, поэтому не будет знать свои диалоги, в отличие от всего остального каста. Это необходимо для того, чтобы актёр мог импровизировать, и его реакция на происходящее была максимально правдоподобной.

По сюжету МакЭвой играет отца, который пытается найти своего исчезнувшего сына. Поиски приводят его в городок, где живёт его бывшая жена. Как и его герой, актёр не будет знать, что его ждёт дальше.