Дочь Кита Урбана и Николь Кидман впервые сфотографировали в Сиднее

53-летняя актриса Николь Кидман и 52-летний музыкант Кит Урбан воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Сандей Роуз и девятилетнюю Фэйт Маргарет, которую супругам родила суррогатная мать.

Нельзя сказать, что пара ведет закрытый образ жизни, тем не менее своих детей от внимания посторонних супруги оберегают. Однако спрятаться от папарацци все же не так просто. На днях девочек засняли вместе с их отцом, когда они выходили из личного самолета: Урбан с дочерьми вернулся в Сидней из города Байрон-Бей, где они навещали Кидман.

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана Сандей Роуз

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана Фэйт Маргарет

Там актриса сейчас снимается в телесериале «Девять идеальных незнакомцев». Съемки нового проекта с участием звезды стартовали 10 августа и продлятся 19 недель, так что, вероятно, семья еще не раз ее навестит.

Кит Урбан и Николь Кидман

Сандей Роуз и Фэйт Маргарет — не единственные дети голливудской актрисы. От первого брака с Томом Крузом у нее есть 27-летняя дочь Изабелла и 25-летний сын Коннор — детей с Крузом они усыновили. Правда, связь с ними Николь не поддерживает. Хотя справедливо будет сказать, что это они не желают общаться со своей звездной мамой. Дети пары, как и их отец, увлеклись сайентологией и прекратили контакты с матерью, которая не является последовательницей этой религии. Кидман даже не была приглашена на свадьбы своих детей.

Несмотря на то что старшие дети Николь не горят желанием возобновлять с ней общение, она, по словам источников, делает все, чтобы добиться их расположения.