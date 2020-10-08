Число зараженных коронавирусом в мире за три дня выросло на 1 млн человек

С начала пандемии коронавируса во всем мире выявлено 36 026 644 случая заражения, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику на основании официальных данных властей, СМИ и других открытых источников.

При этом 5 октября сообщалось о том, что зараженных стало более 35 млн. Таким образом, за три дня был выявлен миллион новых случаев заражения.

Количество летальных исходов, связанных с вирусом, составило 1 053 357.

По числу зараженных и умерших по-прежнему лидируют США. Там за все время пандемии подтверждено более 7,5 млн случаев заражения и более 211 тыс. летальных исходов.

http://pharmpedia.org/2020/10/08/chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire-za-tri-dnya-vyroslo-na-1-mln-chelovek/