В США перечислили имеющиеся в мире истребители пятого поколения » Алиев назвал цель войны в Нагорном Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении предоставить график вывода войск из Нагорного Карабаха, который будет утвержден сопредседателями Минской группы ОБСЕ, передает РИА Новости. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы стороны предприняли попытку достичь прекращения огня. «Наше контрнаступление было успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных территорий. Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.

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