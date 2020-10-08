Покорить Фабрику грез – предел мечтаний миллионов людей во всем мире, желающих стать актерами. Однако даже если Голливуд открыл перед тобой двери и дал порцию популярности, расслабляться никак нельзя. Ведь принадлежность к киношной элите все время нужно доказывать. А что делать, если не удалось удержаться на волне славы? Искать себя в других сферах и устраиваться на обычную работу, как это сделали некогда известные актеры.

Сара Мишель Геллар

Когда-то Сара Мишель Геллар считалась одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Участие в сериале «Баффи – истребительница вампиров» и фильмах «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Жестокие игры» дали путевку в мир кино симпатичной блондинке. Однако весь свой потенциал она так и реализовать не смогла, а, может, не хотела. Гораздо интересней Саре показалась индустрия здоровья. Пять лет назад она создала компанию FoodStirs, которая занимается производством органической продукции. Похоже, управлять бизнесом актрисе гораздо интересней, чем сниматься в кино, и теперь она всецело посвятила себя прибыльному собственному делу.

Фредди Принц-младший

Сменить сферу деятельности решил и муж Сары Мишель Геллар. И, надо сказать, его нельзя было назвать невостребованным актером, и даже сейчас он периодически появляется в тех или иных проектах. Однако еще в начале нулевых он понял, что актерская стезя не так привлекательна для него, а настоящую страсть он испытывает к готовке. Оказывается, еще на заре своей киношной карьеры, молодой человек хотел связать свою жизнь с кулинарией. Теперь Принц-младший все свое время посвящает любимому делу, а четыре года назад даже выпустил собственную книгу рецептов.

Джонатан Беннет

Шанс стать звездой номер один был у и Джонатана Беннета. По крайней мере, после успеха фильма «Дрянные девчонки», казалось, что перед симпатичным парнем с накаченным телом открыты двери и в мир кино, и в модельную индустрию. Однако очень скоро актер осознал, что не хотел бы всю жизнь посвятить съемкам и прочим атрибутам звездной жизни. Как вы думаете, кем стал молодой человек? Настоящим фитнес-инструктором. Джонатан признался, что всегда мечтал об этом. Что ж, мы не сомневаемся, что у такого тренера никогда не бывает недостатка в клиентках.

Скандар Кейнс

Сейчас об актерах, сыгравших в «Хрониках Нарнии», почти ничего не слышно, и увидеть их зачастую можно лишь в подборках из серии «как изменились актеры фильмов». Увы, но звездами стать им не удалось, и большинство решили завязать с миром кино (ну или снимаются в неизвестных картинах). Но больше всего кардинальным преображением удивил Скандар Кейнс, воплотивший образ Эдмунда. Как известно, многие актеры любят рассуждать о политике и поддерживать тех или иных деятелей. А вот актер решил попробовать себя в роли «вершителя судеб», став советником в британском парламенте. По словам парня, продолжать карьеру в Голливуде он не планирует.

Джин Хэкмен

Джин – один из самых успешных и известных американских актеров второй половины прошлого века. Подумать только, его фильмография насчитывает почти две сотни фильмов, а в копилке творческих наград два Оскара. Однако после 75 лет мужчина решил сменить амплуа и начать писать историко-фантастические романы. Фильм «Добро пожаловать в Лосиную бухту» стал последним в его карьере.

Никки Блонски

Звездный час для Никки Блонски наступил в 2007 году после съемок в фильме «Лак для волос», где компанию ей составили Мишель Пфайффер, Джон Траволта и Кристофер Уокен. И, казалось бы, вот она слава: следующие пять лет актриса активно снималась. А потом наступило неожиданное затишье, ролей стали предлагать намного меньше. Чтобы свести концы с концами, Никки вначале работала в обувном магазине. Потом решила отучиться на парикмахера и теперь трудится в салоне красоты. Правда, Блонски не теряет надежды вновь покорить мир кино, посещая кастинги и иногда мелькая на экране.

Майк Витар

Актерскую карьеру способный парень начал уже в 12 лет, когда его заметил один из агентов. После этого Майк снялся в таких фильмах, как «Бенни Джет» и «Песчаные пески». Но через пять лет сразу после успеха «Могучие утята» Витар решил, что мир кино не для него. Никто не знает, что повлияло на его выбор и по каким критериям он выбрал новую профессию, но вот уже много лет Майк работает пожарным.

Майкл Шоффлинг

В 80-е годы Майкл был звездой молодежных романтических комедий. И это неспроста: привлекательная внешность позволяла парню играть героев-любовников, от которых были без ума все девчонки. Чего только стоит его главная роль в фильме «Шестнадцать свечей». Но, увы, Шоффлинг так и остался в одном образе, а другие характерные роли ему не предлагали. Ведь и молодость не вечна, и после десятка фильмов, в котором снялся актер, его востребованность пошла на убыль. В 90-х, отчаявшись закрепиться на голливудском Олимпе, Майкл решил оставить все попытки стать большой звездой. Молодой человек выбрал совсем необычную сферу: стал плотником. Но упорство позволило ему в дальнейшем открыть деревообрабатывающее производство.

Кевин Джонас

Трое братьев Джонас известны всему миру. Парни организовали музыкальную группу Jonas Brothers и даже снялись в нескольких фильмах, в числе которых «Ночь в музее-2», где ребята изображали Купидонов. Однако в 2013 году коллектив распался, и если остальные двое братьев продолжают покорять шоу-бизнес, то Кевин выбрал совсем другое направление. Вначале он занялся рекламой, а затем начал создавать полезные приложения. Среди них Yood – интерактивный гид по ресторанам.

Чарли Корсмо

Как это часто бывает, дети, которые в детстве успели прославиться и сняться в кино, в дальнейшей жизни не могут закрепить успех и стать великими актерами. В их числе и Чарли Корсмо, который уже в юном возрасте снялся в фильмах «Капитан Крюк» и «Дик Трейси», где его партнерами были Мадонна и Аль Пачино. Но после школы парень решил выбрать другую стезю, поступив в технологический вуз, а затем продолжив обучение в небезызвестном Йеле. Сейчас Чарли получил профессорскую степень и преподает право в юридической школе.

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