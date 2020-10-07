Выявлено новое негативное последствие коронавируса

При проведении скрининга частицы вируса обнаружились в сперме 13 процентов пациентов-мужчин с COVID-19, участвовавших в исследовании. Специалисты заметили, что у заболевших даже при легкой форме заболевания на 50 процентов снизились количество и подвижность сперматозоидов. Это новое негативное последствие может сохраняться и через 30 дней после постановки диагноза.

В ходе патологоанатомических исследований с участием 12 инфицированных ученые выявили изменения в клетках тестикул, отвечающих за развитие сперматозоидов, а также выработку гормона тестостерона, провоцирующего их деление и размножение. Возглавлявший исследование Дэн Адерка объяснил, что коронавирус взаимодействует с рецепторами ACE2. По его мнению, именно из-за этого вирус может разрушать клетки тестикул, вызывая бесплодие. При этом Адерка заметил, что пока неясно, обратим ли этот процесс. Для того чтобы это выяснить, необходимо продолжать наблюдения.