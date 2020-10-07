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В новом «Человеке-пауке» могут появиться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд

В новом "Человеке-пауке" могут появиться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд

Предыдущие исполнители роли Питера Паркера Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд могут сняться в новом «Человеке-пауке» вместе с Томом Холландом.

Ходят упрямые слухи, что в третьем фильме перезапущенной под крылом киностудии Marvel франшизы о Питере Паркере, которая стартовала картиной «Возвращение домой», мы увидим мультивселенную наподобие той, что была в оскароносном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». А это значит, что Питеров Паркеров будет несколько.

Издание утверждает, что на экран вернуться Спайдермены в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В пользу слуха говорят два факта. Первый — в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» к роли газетного редактора Джеймсона вернулся Дж. К. Симмонс из трилогии Сэма Рэйми. Второй — недавно стало известно, что в предстоящем триквеле появится Джейми Фокс, который вновь сыграет Электро, антагониста из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

Съемки новой картины с Холландом-пауком, у которой пока что нет официального подзаголовка, должны стартовать этой осенью. Релиз намечен на ‎16 декабря 2021.

7 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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