В Израиле собираются запретить торговлю мехом, кроме как для штраймлов ультраортодоксов



Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль выступила с заявлением, что скоро в Израиле может быть запрещена торговля натуральным мехом по соображениям гуманности.

Заявление министра уже одобрили международные экологические организации как «продвинутый» шаг. Израиль будет среди немногих стран мира, где торговля мехами запрещена, так как животные, которые содержатся на фермах подвергаются жестоким мучениям. Всю жизнь они содержатся в тесных клетках, иногда с них сдирают шкуру, когда они еще живы.

У красивого жеста есть оговорка — продажа меха будет разрешена для религиозных целей, то есть, изготовления штраймлов из лисьих и собольих хвостов.

В Израиле не существует сезона, в который можно было бы носить шубу, поэтому чуть ли не единственными потребителями мехов являют хасиды, которые в торжественных случаях надевают круглую шапку стоимостью в тысячи шекелей.

Новый закон предусматривает для незаконных торговцев штраф 22 тысячи шекелей и даже тюремное заключение. Пережить эту суровую меру будет легко, так как единственный, по сути, работающий рынок меха объявлен законным.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/89895