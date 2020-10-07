В Израиле найдена самая древняя металлургическая мастерская в мире

Израильские археологи завершили раскопки в пустыне Негев, стартовавшие еще в 2017 году. В результате они обнаружили металлургическую мастерскую, возраст которой составляет около 6500 лет.

Как сообщает The Times of Israel, найденная мастерская, вероятно, является древнейшей в мире в своем роде. Она была обнаружена в ходе раскопок в городе Беэр-Шеве.

Потребовались дополнительные исследования, которые подтвердили и возраст, и назначение объектов. Ученые подчеркивают, что речь идет о самых ранних из известных науке свидетельствах использования металлургических печей вместо небольших переносных тиглей.

«Это были высокие технологии того времени, более сложных технологий тогда просто не существовало, — считает профессор Эрез Бен-Йосеф из Тель-Авивского университета. — Переход от тигля к печи представляет собой передовую технологию».

На сегодняшний день известно, что металлургия возникла в Южном Леванте во второй половине V тысячелетия до нашей эры. По словам Бен-Йосефа, открытие в Беэр-Шеве свидетельствует о технологическом рывке. Видимо, примерно в тот период времени произошел переход от использования тиглей к выплавке металла в крупных подземных печах.

Это новшество привело к своего рода технической революции. Процесс выплавки металла стал двухэтапным, а сами металлурги стали профессиональными мастерами. Более того, использование печей позволило создавать стационарные мастерские с «промышленными цехами».

Остатки такого завода, как считают исследователи, и были найдены в пустыне Негев. По их словам, в этих мастерских работали только высокоспециализированные мастера, которые производили слитки из чистой меди, а также некоторые церемониальные предметы.

«Нет никаких сомнений в том, что в древности Беэр-Шева сыграла важную роль в продвижении глобальной металлургической революции и что в V тысячелетии до нашей эры этот город был важным технологическим центром для всего региона», — отмечено в пресс-релизе Тель-Авивского университета.

Также сообщается, что сами мастерские расположены на территории археологического участка Хорват-Бетер. Это часть одного из районов современного города Беэр-Шева. Исследователи обнаружили здесь не только обломки печей и множество медного шлака, но и небольшую установку, в которой плавилась медная руда.

Поселение Хорват-Бетер отождествляется с гасулийской культурой периода энеолита, представители которой, как считается, были искусными мастерами. Интересно, что необработанную медную руду сюда доставляли с рудников, расположенных на расстоянии 100 км на территории современной Иордании. В Хорват-Бетер ее перерабатывали с помощью «магического процесса».

«Дело не в том, что они просто бросали зеленый минерал в огонь, а проснувшись, получали медь, — говорит Бен-Йосеф. — Такое производство требовало глубоких знаний в области регулирования температуры, добавления примесей и многого другого. Но конечный результат был похож на волшебство — вы берете простой камень и превращаете его в блестящий замечательный металл».