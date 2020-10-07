Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщил его сын.



Группа Van Halen начала играть под этим названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу как правило сопровождались яркими свето-шумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в яркой одежде и с начесами — это течение стало известно как глэм-рок.



«Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром. Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа» — написал в «Твиттере» сын музыканта, Вольф.