Ученые создали прозрачную древесину (фото)

Ученые из унив. Колорадо и Мэриленда создали прозрачную древесину, которая может стать «стеклом будущего». По словам исследователей, он прочнее обычного стекла, безопаснее и дешевле в производстве, а также сгибается вместо того, чтобы ломаться.

Древесина естественнее смотрится в хижинах и избах, чем в современной архитектуре, но специально обработанный тип древесины может стать модным строительным материалом завтрашнего дня. Ученые сообщили о новом виде прозрачной древесины, которая не только пропускает свет, но также поглощает и выделяет тепло, потенциально экономя на затратах энергии. Материал может нести большие нагрузки и является биоразлагаемым, открывая двери для его возможного использования в экологически чистых домах и других зданиях.