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Том Хэнкс впервые сыграет главную роль в вестерне

Новый фильм режиссёра «Капитана Филлипса» и трёх фильмов о Джейсоне Борне должен выйти в прокат США 25 декабря, а релиз в РФ запланирован на 7 января.

Действие фильма разворачивается после окончания Гражданской войны в США. Лента расскажет о пожилом ветеране войны капитане Джефферсоне Кайле Кидде, который зарабатывает на жизнь, зачитывая неграмотным местным по всей стране последние новости из газет.

Однажды Кидду поручают доставить родственникам 10-летнюю девочку, которая долго жила в индейском племени Кайова. По ходу длительного путешествия герои сталкиваются с различными опасностями, узнают много нового и сильно сближаются.

Главную роль в фильме по роману Полетт Джилс исполнил двухкратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс.

Режиссёром картины выступил Пол Гринграсс («Кровавое воскресенье», «Не брать живым», «Потерянный рейс»), известный по франшизе о Джейсоне Борне и ранее работавший с Хэнксом над «Капитаном Филлипсом».

Выход фильма в РФ запланирован на 7 января 2021 года.

7 октября, 2020 | Tags: | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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