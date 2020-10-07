В Израиле собираются запретить торговлю мехом, кроме как для штраймлов ультраортодоксов Умный пояс верности для мужчин взломали хакеры-блокировщики » Том Хэнкс впервые сыграет главную роль в вестерне Новый фильм режиссёра «Капитана Филлипса» и трёх фильмов о Джейсоне Борне должен выйти в прокат США 25 декабря, а релиз в РФ запланирован на 7 января. Действие фильма разворачивается после окончания Гражданской войны в США. Лента расскажет о пожилом ветеране войны капитане Джефферсоне Кайле Кидде, который зарабатывает на жизнь, зачитывая неграмотным местным по всей стране последние новости из газет. Однажды Кидду поручают доставить родственникам 10-летнюю девочку, которая долго жила в индейском племени Кайова. По ходу длительного путешествия герои сталкиваются с различными опасностями, узнают много нового и сильно сближаются. Главную роль в фильме по роману Полетт Джилс исполнил двухкратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс. Режиссёром картины выступил Пол Гринграсс («Кровавое воскресенье», «Не брать живым», «Потерянный рейс»), известный по франшизе о Джейсоне Борне и ранее работавший с Хэнксом над «Капитаном Филлипсом». Выход фильма в РФ запланирован на 7 января 2021 года.

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