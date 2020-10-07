Райан Рейнольдс не удержался от троллинга голого Хью Джекмана

Заклятые друзья Райан Рейнольдс и Хью Джекман уже многие годы веселят поклонников своими непрекращающимися шуточками друг над другом. Их частые перемирия не длятся слишком долго, они всегда готовы потроллить друг друга. На этот раз Хью Джекман сам подставился. Он снялся в рекламном ролике обуви.

В ролике актер сидит в неком офисе перед неким чиновником, который пытается донести до него мысль, что фраза в контракте «носить только ботинки Р.М. Уильямс» означает, что нельзя носить ботинки других компаний, а не то, что нельзя пользоваться любой другой одеждой. В ответ обнаженный Джексон, пошире расставив ноги, начинает расхваливать обувь компании Р.М. Уильямс и доказывает, какие преимущества он получает, отказавшись от одежды. Поерзав по креслу, он восхищается его качеством и заявляет, что «у Р.М. Уильямс все такое удобное».

Рейнольдс не смог пройти мимо и под постом Джекмана в Twitter с этой рекламой оставил комментарий:

Это кресло из моего офиса?

Поклонники, знающие о частых перепалках между звездами, ждут, что ответит на это Джекман. Но свои варианты ответа уже оставили несколько десятков человек.