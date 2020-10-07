Польша выкатила Газпрому рекордный исторический штраф

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) объявил сегодня о крупном штрафе за строительство газопровода «Северный поток-2».

Так, «Газпром» оштрафован на $7,6 млрд, а его партнеры «наказаны» на сумму около $60 млн, сообщает РБК.

Более того, заявил на брифинге глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный, партнеров российского концерна обязали разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней, отмечает ПРАЙМ.

Ранее антимонопольный орган Польши анонсировал «беспрецедентное решение» в рамках расследования о якобы нарушении антимонопольного законодательства при реализации проекта «Северный поток 2», подчеркивает «Финмаркет».

До этого UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока 2», как в случае со строительством «Северного потока 1». В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

В августе UOKiK оштрафовал «Газпром» за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 50 млн евро — это максимальная по закону санкция.

Напомним, что «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 30 октября Дания — последняя из вышеуказанных зарубежных стран — одобрила строительство участка «Северного потока-2» в своих территориальных водах.

Между тем 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, включающий ограничительные меры против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». За день до этого один из подрядчиков «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, объявила о приостановке работ из-за санкций. 21 декабря санкции официально вступили в силу. Вашингтон требует от компаний, занимающихся прокладкой газопроводов, немедленно прекратить строительство.

30 декабря суда-трубоукладчики Аllseas, ранее работавшие на проекте «Северный поток-2», покинули регион работы на Балтике и были демобилизованы для подготовки к другому проекту.