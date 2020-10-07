Пандемия помогла миллиардерам рекордно разбогатеть

Состояние миллиардеров достигло нового максимума благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле-июле 2020 года, поясняют авторы доклада Billionaires Insights 2020. В первой половине года пандемия практически остановила часть мировой экономики, «вызвав бурю на фондовых рынках». Всего за несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на 6,6% по сравнению с 2019 годом, на 564 млрд долларов, однако к концу июля богатство миллиардеров превысило уровень 2019 года.
Заметно опередили остальных темпы роста благосостояния миллиардеров в сфере технологий (рост на 41,1% с апреля по июль) и здравоохранения (36,3%). Самый скромный рост показали финансы (на 12,8%) и рынок недвижимости — 12,9%.
При этом объем трат миллиардеров на благотворительность также стал рекордным, отмечают в UBS и PwC. На борьбу с пандемией богачи направили больше, чем когда-либо в истории. Порядка 209 миллиардеров публично взяли на себя обязательства потратить 7,2 млрд долларов на прямые финансовые вложения, закупку товаров, оборудования и т.д.
Пандемия оказалась весьма на руку и российским миллиардерам в частности. Их богатство выросло на 20%, до 468 млрд долларов. К концу июля число миллиардеров достигло 102, все новые «члены клуба» — мужчины. В тройку отраслей, которые обеспечили наибольший рост благосостояния в России, вошли финансы, промышленность, медиа и развлечения.
Схожие оценки приводил ранее и Forbes, по данным которого совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на 15,8% — с 392 млрд долларов до 454 млрд долларов — с конца марта по конец мая (данные счетчика Forbes Real Time).
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