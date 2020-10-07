Пандемия помогла миллиардерам рекордно разбогатеть

К концу июля 2020 года общее состояние долларовых миллиардеров в мире подскочило на 27,5% и достигло рекордных 10,2 трлн долларов против 8 трлн долларов в начале апреля. Новый максимум зафиксировали эксперты UBS и PwC. Предыдущий рекорд на отметке 8,9 трлн долларов был в конце 2017 года.Стандартная точка отсечения в оценке количества и состояния миллиардеров UBS и PwC — 7 апреля, но в этом году авторы исследования решили продлить период исследования до конца июля, чтобы охватить «трансформирующий эффект COVID-19» и восстановление фондового рынка после мартовского провала, отмечает РБК . Если 7 апреля в мире было 2058 миллиардеров (на 43 меньше, чем в 2019 году) и их общее состояние оценивалось в 8 трлн долларов, то на дату завершения исследования, 31 июля, количество миллиардеров возросло до 2189, а их состояние достигло 10,2 трлн долларов.

Состояние миллиардеров достигло нового максимума благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле-июле 2020 года, поясняют авторы доклада Billionaires Insights 2020. В первой половине года пандемия практически остановила часть мировой экономики, «вызвав бурю на фондовых рынках». Всего за несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на 6,6% по сравнению с 2019 годом, на 564 млрд долларов, однако к концу июля богатство миллиардеров превысило уровень 2019 года.

Заметно опередили остальных темпы роста благосостояния миллиардеров в сфере технологий (рост на 41,1% с апреля по июль) и здравоохранения (36,3%). Самый скромный рост показали финансы (на 12,8%) и рынок недвижимости — 12,9%.

При этом объем трат миллиардеров на благотворительность также стал рекордным, отмечают в UBS и PwC. На борьбу с пандемией богачи направили больше, чем когда-либо в истории. Порядка 209 миллиардеров публично взяли на себя обязательства потратить 7,2 млрд долларов на прямые финансовые вложения, закупку товаров, оборудования и т.д.

Пандемия оказалась весьма на руку и российским миллиардерам в частности. Их богатство выросло на 20%, до 468 млрд долларов. К концу июля число миллиардеров достигло 102, все новые «члены клуба» — мужчины. В тройку отраслей, которые обеспечили наибольший рост благосостояния в России, вошли финансы, промышленность, медиа и развлечения.

Схожие оценки приводил ранее и Forbes, по данным которого совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на 15,8% — с 392 млрд долларов до 454 млрд долларов — с конца марта по конец мая (данные счетчика Forbes Real Time).