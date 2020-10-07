Отец Бритни Спирс обеспокоен тем, что у дочки «слишком много свободы»

Не проходит и дня без новостей о 38-летней Бритни Спирс и ее борьбе за собственную свободу и независимость. Вчера бывший менеджер звезды заявил, что она вполне может остаться под опекой до конца своей жизни, а сегодня инсайдер поделился новыми подробностями этой истории.

В беседе с Us Weekly аноним рассказал, как отец звезды Джеймс Спирс относится к тому, что сейчас право опеки над ней принадлежит личной помощнице певицы Джоди Монтгомери (в прошлом году Джеймс передал ей это право из-за своих проблем со здоровьем). Инсайдер сообщил, что Джеймс крайне взволнован тем, что Монтгомери дает Бритни слишком много личной свободы.

Джеймс и Бритни Спирс

Бритни предоставляется большая свобода в принятии решений, когда речь заходит о ее лечении. Ее опекун Джоди Монтгомери знает, что Бритни имеет с этим дело большую часть своей жизни, и понимает, что ей можно доверять в этом вопросе. Однако Джеймс очень обеспокоен таким положением вещей,

— поведал источник.

Напомним, что не так давно представители Бритни Спирс подали в суд новые документы с целью раскрыть часть материалов дела, на сохранении в тайне которых настаивает отец певицы.

Бритни выступает категорически против попытки ее отца сохранить некоторые важные для суда обстоятельства дела как семейную тайну. У Бритни нет никаких проблем со здоровьем или с детьми, которые бы стоило скрывать от общественности,

— говорится в документах, составленных адвокатами от имени звезды.

Бритни Спирс

В тех же бумагах представители певицы сообщили, что она поддерживает фанатское движение «Свободу Бритни», которое какое-то время назад запустили поклонники Бритни, требующие освободить звезду от жесткого контроля опекунов. Сам же Джеймс Спирс чуть ранее подверг это движение жесткой критике, а его создателей обвинил в создании конспирологической теории.

Напомним, что под опекой Бритни Спирс находится с 2008 года: тогда суд признал певицу не способной позаботиться о самой себе. Право распоряжаться жизнью и финансами звезды сначала принадлежало ее отцу, однако в прошлом году он серьезно заболел, из-за чего ему пришлось передать право опеки над дочерью ее личной ассистентке. Сейчас же Бритни в первую очередь хочет добиться, чтобы к ее отцу Джеймсу больше никогда не вернулось право опеки над ней. Звезда хочет, чтобы эту роль на себя навсегда взяла ее временный опекун Джоди Монтгомери.

Бритни Спирс с семьей