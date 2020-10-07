Община Абаюдайя из Уганды подала заявку на вступление во Всемирную сионистскую организацию

Нечасто к всемирному сионистскому братству добавляются новые еврейские общины, но вполне возможно, что в следующем месяце именно это произойдет с небольшой, но процветающей еврейской общиной Уганды.

Община Абаюдайя, насчитывающая от 2000 до 3000 человек, приняла иудаизм в начале XX века после того, как их лидер, познакомившись еврейскими религиозными текстами, решил принять иудаизм.

Большинство членов общины прошли консервативный гиюр в период с 2002 по 2010 год и были признаны в 2016 году еврейской общиной агентством «Сохнут».

Однако, хотя Еврейское агентство признало общину еврейской, государство Израиль еще не заняло эту позицию, хотя Министерство внутренних дел, от которого обычно следует такого рода признание, обычно принимает позицию «Сохнута».

Полноценно неподтвержденный статус создал проблемы для еврейской общины Абаюдайя, особенно в поездках в Израиль для учебы или участия в программах «Таглит» и «Маса», а также с целью совершения репатриации.

Сионистские организации еврейской общины Абаюдайя, которые подали заявку на создание собственной федерации — Всемирная конфедерация сионистов, консервативное движение «Маром-Уганда» и сионистская фракция «Херут».

«Утверждение Сионистской федерации в Уганде создаст зонтичный орган для поддержки и помощи еврейской общине в ее сионистской деятельности, поможет молодым людям узнать об Израиле, посетить страну и учиться там, а также совершить алию, если они того захотят. Формирование сионистской федерации придаст нашей общине официальное положение в еврейском мире», — говорит 33-летний активист общины Аврам Мукиби.

Заместитель председателя Еврейского агентства Дэвид Брейкстон, сказал, что создание новой сионистской федерации сделает общину Абаюдайя частью сионистского мира, ее делегаты примут участие во Всемирном сионистском конгрессе, их голос будет услышан, и представители общины смогут полноправно участвовать в мероприятиях и программах ВСО. Однако он отметил, что делегаты Сионистского конгресса из Уганды могут столкнуться с проблемами при въезде в страну, учитывая непризнание их еврейства израильским МИДом.

В МИД Израиля, в свою очередь, обеспокоены ростом обращения в иудаизм и массовыми заявлениями о еврейском происхождении с целью иммиграции в Израиль жителей бедных стран Латинской Америки и Африки.

Маргарита Марьяновская