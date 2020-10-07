Новинка — кофеиновый спрей позволяет носить в кармане до 30 порций эспрессо

Компактный, легкий и практичный спрей VAE Energy, созданный изобретателями из канадского стартапа обеспечит потребителей кофеином, эквивалент которого содержится в 16 энергетических напитках или 30 порциях кофе эспрессо. Одноразовый пластиковый прибор оснащается встроенным аккумулятором позволяющим распылять энергетическую смесь на протяжении 2-3 недель. В будущем, при успешном продвижении проекта на платформе Indiegogo, основатели проекта планируют выпускать перезаряжаемый спрей, корпус которого изготавливается из алюминия.

Идея прибора родилась у изобретателей во время наблюдения за товарищами, потребляющими энергетические таблетки и напитки в момент подготовки к экзаменам в университете. Маленький спрей, корпус которого в длину составляет всего 9,2 см, может легко помещаться в кармане и позволит в любой момент поддержать засыпающего студента, свежей порцией кофеина.

В состав раствора, впрыскиваемого на язык пользователя, помимо кофеина входит два дополнительных ингредиента. Всего в VAE Energy используется шести основных компонентов, это вода, кофеин, три подсластителя на основе заменителей сахара и натуральный ароматизатор. Дополнительные вещества обеспечивают снижение негативного влияния кофеина на организм.

Помимо очевидного удобства использования переносного прибора VAE Energy, основатели стартапа указывают на экологическую составляющую проекта. В результате отказа от приобретения 16 банок энергетических напитков, пользователи VAE Energy не «выбросят в океаны 16 пустых алюминиевых банок».



Первые заказчики, профинансировавшие проект на платформе Indiegogo смогут получить свои спреи VAE Energy уже в феврале 2021 года, по средней цене около 14 долларов. Устройство VAE выпускается в двух цветовых вариантах: черный с золотой окантовкой и белый с розово-золотой. За две недели до завершения времени сбора средств для проекта на Indiegogo, уже собрано свыше 28 тысяч долларов, при необходимых для начала работы — 20 тысячах.