Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с президентом и первой леди Украины в Букингемском дворце. 38-летняя Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, приняли Владимира Зеленского и его жену Елену в роскошном Тронном зале. Кейт выглядела элегантно в васильковом платье с поясом от Emilia Wickstead, а Елена выбрала для своего выхода белоснежную юбку и пиджак.









Все были без медицинских масок, но соблюдали социальную дистанцию и явно пребывали в хорошем настроении. Герцог и герцогиня Кембриджские провели встречу от имени 94-летней королевы Елизаветы II, которая находится в Виндзорском замке и посещает ограниченное количество мероприятий.

Уильям и Кейт все чаще стали принимать участие в мероприятиях после ослабления карантина, включая вчерашний визит Кейт Миддлтон в Университет Дерби. Однако сегодняшняя встреча — это их первая аудиенция с мировым лидером за последние семь месяцев.

Герцоги не обменялись рукопожатием со своими гостями, как это было принято до изоляции, но встали, чтобы поприветствовать президента Украины и первую леди страны. Зеленский отправился в Лондон с делегацией министров с двухдневным визитом. В четверг он с Борисом Джонсоном также подпишет соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.