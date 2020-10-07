Канада прекратила поставку комплектующих для Bayraktar

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил в понедельник, что федеральное правительство приостанавливает экспорт современной канадской технологии для БПЛА в Турцию, пока Оттава расследует утверждения о том, что они используются азербайджанскими вооруженными силами против армянских сил в Нагорном Карабахе.

Канадское правительство ответило на призывы армянской общины Канады и группы по разоружению Plowshares International прекратить экспорт канадской оптики для дронов и лазерных систем наведения в Турцию после сообщений о том, что Анкара развернула десятки беспилотных летательных аппаратов для борьбы с армянскими силами в Нагорном Карабахе. регионе Азербайджана.

«В течение последних нескольких дней были сделаны определенные утверждения относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе», — сказал Шампань в заявлении, добавив, что он дал указание должностным лицам Global Affairs Canada расследовать эти утверждения, как только они был сделаны.

«В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и из-за продолжающихся боевых действий я приостановил выдачу соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации».

Келси Галлахер, эксперт Project Plowshares, изучавший экспорт канадских технологий дронов в Турцию, сказала, что эти датчики используются турецкими боевыми дронами TB2 Bayraktar, что позволяет им видеть, что происходит на земле днем ​​и ночью при любых погодных условиях.