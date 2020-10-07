Какой забор выбрать для дачи или загородного дома: советы экспертов

Забор не только защищает загородный дом от нежеланных гостей, но и является украшением учатска. Современные производители предлагают заборы из разных материалов – это может быть профнастил, сетка-рабица, металлический штакетник. Далее рассмотрим основные разновидности заборов для загородного дома, их особенности и преимущества.

Разновидности заборов

Один из самых популярных материалов изготовления – профнастил. Такие заборы ценят за выбор цветов, простоту установки и доступную стоимость. Варианты из профнастила подходят для ограждения любых участков, защищают от посторонних глаз. Качественные производители и установщики заборов уделяют внимание на только листам профнастила, но также столбам и фурнитуре. Все элементы подвергаются специальной обработке, которая защищает от коррозии и деформации.

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Заборы из сетки-рабицы

Из преимуществ заборов из сетки-рабицы отмечают бюджетную стоимость и долгий срок службы. Конструкция проста и лаконична, её можно украсить плетущимися растениями. Подходит сетка-рабица также и для ограждения садов и огородов – большой выбор вариантов по низкой цене. При необходимости сетку всегда можно подтянуть. Например, если она слегка деформируется из-за сильного ветра или осадков. Для установки не требуется помощь профессиональных монтажников, всё легко сделать самостоятельно.

Заборы из металлического штакетника

Если речь идёт о металлическом штакетнике, то выделяют устойчивость перед гниением и коррозией. Благодаря специальной оцинковке забор не подвержен атмосферным воздействиям. Металлический штакетник можно легко комбинировать с другими материалами, что актуально для тех, кто хочет создать оригинальную ландшафтную картину.

Заборы из профильной трубы

Такие конструкции изготавливаются из труб круглого или квадратного сечения. Прослужит забор более 20 лет, не доставит проблем в уходе. При установке применяют надёжную фурнитуру и столбы. Выглядит забор оригинально, особенно если дополнить его декоративными элементами.

Выбирая забор для дома или дачи, учитывают не только материал изготовления, но также способ монтажа, производителя, цену за погонный метр. Рекомендуется доверять установку проверенным специалистам.