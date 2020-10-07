Эмма Робертс устроила коронавирнусную вечеринку

Американская актриса, которая известна по сериалам «Американская история ужасов» и «Королевы крика» Эмма Робертс беременна первенцем. По случаю этого она устроила вечеринку, пригласив звездных гостей.

Американская актриса Эмма Робертс на днях устроила вечеринку в честь первенца, которая состоялась в частном доме в Лос-Анджелесе. Самые яркие фотографии звезда опубликовала на личной странице в инстаграме.

Среди гостей Эммы и Гаррета Хедлунда были немало коллег: Кристен Стюарт со своей девушкой, Камила Морроне, которая является вероятной девушкой Леонардо Ди Каприо, и другие.

Празднование состоялось во дворе возле дома Эммы Робертс. Сад будущей звездной мамочки был украшен белыми, желтыми и розовыми розами, что свисали с деревьев. На праздничном столе стояли разнообразные сладости, среди которых было печенье с голубыми надписями «Baby Boy», что свидетельствовало о том, что родится мальчик.

Гости подарили мальчику серую футболку и аксессуар, необходимый теперь каждому человеку – синюю защитную маску. А будущая мамочка получила огромный букет роз.

Я так благодарна своей семье и малышу за то, что они сделали мою беременность замечательной в такие дикие времена, – подписала фотографии Эмма Робертс.

Также отметим, что сама актриса предстала в длинном белом платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло округлый животик Эммы, и в такой же маске. Свой нежный образ будущая мамочка дополнила белыми туфлями.