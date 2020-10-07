Джастин и Хейли Бибер снялись в горячей фотосессии

Джастин и Хейли Бибер, отпраздновавшие вторую годовщину свадьбы, снялись для обложки нового выпуска Vogue Italia, и это одна из самых сексуальных обложек, которую мы видели за последнее время. На фото, которые появятся в октябрьском номере глянца, звездная пара позировала в кровати и на улице, в довольно откровенном виде.

Очередной номер Vogue Italia посвящен памяти легендарного немецкого фотографа Гельмута Ньютона. На снимке изображены Джастин и Хейли, лежащие в постели.

«Мое сердце там, где моя жена», — такой цитатой Гельмута Ньютона украшена обложка журнала.

Издание пояснило, что октябрьский номер с участием Биберов в главной роли – это дань уважения отношениям Ньютона и его жены, которые «повлияли на все аспекты его творчества».

Для фотосессии Джастин Бибер надел одни только темно-синие брюки, Хейли же сменила несколько луков: синее платье YSL, лаковые штаны и высокие сапоги, а также черные узкие брюки и туфли на шпильке.