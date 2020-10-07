Дрю Бэрримор призналась, что с 12 лет употребляла наркотики

Перед запуском собственного ток-шоу известная голливудская актриса сделала сенсационное заявление — с 12 лет девушка принимала наркотики.

С юного возраста девушку сопровождали кокаин и марихуана, что сильно подпортило ее репутацию в мире кино. Так, актриса попала в черный список у продюсеров.

По словам Дрю, она до сих пор не понимает, как ей удалось столького добиться. Она призналась, что теперь звезда очень благодарна за любую работу, которая ей достается.

Знаменитость рассказала, что ее отец, который злоупотреблял выпивкой, покинул семью, когда ей было полгода. Мама, тоже актриса, отправила дочь в нью-йоркский клуб «Studio 54», где она и пристрастилась к наркотикам. Позже звезда даже попала в клинику для душевнобольных.

Она рассказала, что даже пыталась покончить с собой, однако ей сумели помочь. После лечебницы она поменяла место жительства и устроилась официанткой. В киноиндустрию девушка вернулась в семнадцать лет.

Стоит отметить, что Бэрримор начала карьеру с раннего детства. Серьезную роль она впервые сыграла в шестилетнем возрасте в фантастической картине Стивена Спилберга «Инопланетянин».