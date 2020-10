Дочь Сталлоне показала стальной пресс Дрю Бэрримор призналась, что с 12 лет употребляла наркотики » Disney представит бодипозитивный образ Золушки Издательство Disney Publishing представит бодипозитивный образ Золушки, одной из классических принцесс студии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Дочернее издательство студии показало обложку новой книги Джули Мерфи «Если туфелька подойдет». В ней Золушка превратится в икону бодипозитива. На первой иллюстрации книги героиня размера Plus Size находилась рядом с принцем. Литературное произведение выйдет в новой серии книг Meant to Be, где студия Disney планирует публиковать истории о своих героях с учетом современных реалий. Сюжет книги «Если туфелька подойдет» расскажет о Золушке, которая получила образование в сфере обувного дизайна. Девушка устроится на работу к мачехе — продюсеру телешоу «До полуночи». На этом проекте Золушка будет единственной полной участницей, которая в итоге превратится в пропагандистку бодипозитива.

