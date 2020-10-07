Бывший коллега Меган Маркл и ее экранный муж Патрик Джей Адамс рассказал, почему он с ней не общается

Патрик Джей Адамс и Меган Маркл вместе снялись в сериале «Форс-мажоры». Там они сыграли влюбленную пару, которая в итоге связала себя узами брака. За время съемок Патрик и Меган подружились, и их общение вышло за пределы съемочной площадки — так, актер был в числе гостей на свадьбе своей коллеги и принца Гарри. Однако сейчас они не общаются. Как признался 39-летний Адамс, позвонить Меган ему мешает простой страх.

Меган Маркл и Патрик Джей Адамс в сериале «Форс-мажоры»

Честно говоря, я думаю, что напуган. Я не сомневаюсь, что в любой момент мог бы взять трубку и позвонить ей, но не знаю, что бы я сказал,

— признался он в интервью Radio Times.

Он добавил, что, после того как у Меган и Гарри родился сын Арчи, а у него с женой Тройэн Беллисарио родилась дочь, они с герцогиней Сассекской поддерживали связь.

После того как родились наши дети, мы отправили друг другу несколько сообщений и подарков, но я думаю, что немного напуган. Я думаю, это простой страх. Наверное, меня пугает сама мысль о том, чтобы пробиться сквозь какие бы то ни было стены и начать этот разговор,

— сказал актер.

Он также добавил, что ему трудно видеть, как Меган постоянно находится под пристальным вниманием СМИ, с тех пор как она покинула шоу.

Зная, что у Меган на сердце и какой милосердной она может быть, тяжело на это смотреть, так как ты хочешь, чтобы твоих друзей оставили в покое, и они могли строить свою личную жизнь,

— сказал он.

За нынешней деятельностью Меган Патрик следит. Он отметил ее недавнее выступление с призывом принять участие в голосовании на президентских выборах и признался, что скучает по ней.

Я очень рад, что она говорит о важных вещах и делает все возможное, чтобы люди принимали участие в выборах в ноябре. Я скучаю по своей подруге, но очень рад, что у нее все хорошо,

— заключил он.