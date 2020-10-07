Война между Азербайджаном и Арменией показала приближающееся бессилие России

Война между Арменией и Азербайджаном выходит далеко за рамки регионального конфликта, имеет глубокие и далеко идущие геополитические последствия.
Впрочем, так же как и война между Россией и Украиной. И здесь в чем-то проявляются определенные аналогии непосредственных причин, поводов и обстоятельств, приведших к ее обострению и возможному продолжению до победного конца одной из сторон.
Если же очень коротко углубляться в сравнительно недавнюю историю этого региона, имеющую прямое отношение к современным событиям, то начать следует с начала Х1Х века, когда Российская империя, вдохновлённая успехами предыдущих завоеваний и присоединением Грузинского царства и кавказских княжеств, начала военную экспансию на южном Кавказе. В ходе войн с Турцией и Персией в 1800-1813 годах Россия заняла территорию нынешнего Азербайджана, включая Карабахское ханство, населенное в то время в подавляющем большинстве азербайджанцами.
Кстати, командующим русской армией в этих войнах был генерал-лейтенант Петро Котляревський, да-да родственник того самого Ивана Котляревського автора «Энеиды», проявивший в тех боях выдающийся полководческий талант и храбрость.
После этого, захваченная территория стала заселяться армянами для, как говорили русские чиновники, вроде Грибоедова, роста христианского населения на этих землях и вытеснения населения мусульманского. То есть, попросту говоря, для создания политически лояльного к России этнического состава населения.
В результате за сто лет число армян в Карабахе резко возросло, и они стали преобладающей этнической группой на этой территории.
Проводя политику «разделяй и властвуй», большевики делили границы между закавказскими государствами, исходя из возможности при необходимости быстро раздуть пожар тлеющего межэтнического конфликта, и направлять события сообразно обстоятельствам в свою пользу. Именно так населенный к тому времени преимущественно армянами Нагорный Карабах оказался анклавом в составе Азербайджана без прямого выхода к Армении.
В конце 80-х годов прошлого века пытаясь не допустить потери утекающей власти, московские коммунисты и КГБ легко спровоцировали конфликт, закончившийся кровавой резней в Сумгаите, этническими чистками в обеих странах, переселением миллионов людей, человеческими трагедиями и экономическими бедствиями.После этого мирного решения уже быть не могло, взаимная ненависть стала фактором не столько политических процессов, сколько людских, бытовых, семейных отношений, повязанных кровью невинных жертв.
Воспользовавшись падением большевистской империи, Армения начала военное наступление на часть Нагорного Карабаха, населенную азербайджанцами, а также прилегающие азербайджанские районы. Жуткая трагедия Ходжалы, где были безжалостно вырезаны тысячи мирных жителей, стала как-бы местью за сумгаитскую резню четырьмя годами ранее. При помощи русских войск армяне заняли территорию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий и укрепились там.
Минские переговоры при «посредничестве» России, длящиеся уже почти 30 лет, ни к чему не привели. Ни, так называемый, посредник, ни армяне не заинтересованы ни в каком прогрессе этих переговоров, которые велись для успокоения мирового общественного мнения, так и не признавшего законность захвата части азербайджанской территории.
Между тем мир за окном вечного Минского процесса постепенно менялся. После агрессии против Грузии, Украины, Сирии, террористических актов в различных странах, наглого и хамского поведения на международной арене Россия постепенно становится страной-изгоем.
Ее экономическая мощь ослабевает на фоне падения цен и спроса на рынках нефти и газа в результате санкций за оккупацию Крыма и Донбасса, которых Украине удалось добиться во время президентства Порошенко.
Турция, извечный русский оппонент, напротив, за эти годы усилилась, особенно в военном отношении, стала крупной региональной державой, а разгром русских наемников в Сирии и Ливии вкупе с явной слабостью и трусостью российского диктатора, пробудил аппетит к дальнейшим победам.
Азербайджан, в свою очередь, разбогател на нефти и газе, проложил стратегический газопровод TANAP в Европу через Турцию, кстати одно из ответвлений которого должно через Румынию достичь Украины, серьезно перевооружил и подготовил свои вооруженные силы и посчитал, что готов при поддержке Турции вернуть свои земли военным путём, если дипломатический путь к этому закрыт Россией и невнятными призывами европейских государств сохранять мир и вести пустые переговоры.
В тот момент, когда Азербайджан и Турция посчитали, что Европа не вмешается, а Россия побоится, стало ясно, что час настал. Война началась.
Путин просчитался, когда подумал, что ожидается обычное межграничное обострение, которое в предыдущие годы решалось простыми российскими увещеваниями, обещаниями решения вопроса и дополнительными поставками оружия обеим сторонам. Поддерживая тлеющий огонь конфликта на протяжении нескольких десятилетий, Москва оказалась сейчас в положении блефующего игрока, которому его тактика приносила успех до тех, пока его не заставили положить карты на стол. И оказалось, что там пусто.
Отчаянные призывы руководства Армении к России о помощи не более, чем глас вопиющего в пустыне, и ответом ему служат невнятные бормотания о необходимости прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.
Азербайджан, между тем, действуя по турецкой тактике, развивает наступление на армянские позиции и показывает боевую подготовку, соответствующую современной войне.
Неизвестно удасться ли достичь Азербайджану своих целей, но чем бы не закончилась эта война, уже сейчас можно сделать ряд важнейших выводов.
Ставка Армении на Россию, ее военную помощь и политическую поддержку, оказалась ошибочной. Россия находится в том состоянии, когда ничем никому помочь уже не может, и положение ее дел со временем будет лишь усугубляться. Ошибочным оказалось также решение Армении об отказе от ассоциации с ЕС, которое состоялось в сентябре 2013 года в результате визита тогдашнего президента Саргсяна в Москву. Полная ориентация на Россию приведёт к политическому и военному краху и экономическому банкротству Армении.
Очевидно также, что ставка на Россию является ошибочной и для других стран и режимов или отдельных политических сил в некоторых других странах. В этом контексте, деятельность ОПЗЖ в Украине является не только вредной, но и прямо враждебной нашему государству.
Россия слаба и ее военные угрозы в мире являются ничем иным, как блефом, подкреплённым только террористическими актами, типа точечных отравлений химическим оружием, взрывами или политическими убийствам. Однако она по-прежнему сильна в подкупе политиков, журналистов и общественных деятелей, пропаганде, промывании мозгов, использовании чужых внутренних слабостей и раздоров в свою пользу.
Военный вариант решения аннексированных и оккупированных территорий, возникших в результате агрессии России, не является невозможным. Надо укреплять экономику, армию, убеждать союзников, находить друзей и быть решительными в момент, когда этот час придёт.
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