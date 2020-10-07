Война между Азербайджаном и Арменией показала приближающееся бессилие России

Война между Арменией и Азербайджаном выходит далеко за рамки регионального конфликта, имеет глубокие и далеко идущие геополитические последствия.

Впрочем, так же как и война между Россией и Украиной. И здесь в чем-то проявляются определенные аналогии непосредственных причин, поводов и обстоятельств, приведших к ее обострению и возможному продолжению до победного конца одной из сторон.

Если же очень коротко углубляться в сравнительно недавнюю историю этого региона, имеющую прямое отношение к современным событиям, то начать следует с начала Х1Х века, когда Российская империя, вдохновлённая успехами предыдущих завоеваний и присоединением Грузинского царства и кавказских княжеств, начала военную экспансию на южном Кавказе. В ходе войн с Турцией и Персией в 1800-1813 годах Россия заняла территорию нынешнего Азербайджана, включая Карабахское ханство, населенное в то время в подавляющем большинстве азербайджанцами.

Кстати, командующим русской армией в этих войнах был генерал-лейтенант Петро Котляревський, да-да родственник того самого Ивана Котляревського автора «Энеиды», проявивший в тех боях выдающийся полководческий талант и храбрость.

После этого, захваченная территория стала заселяться армянами для, как говорили русские чиновники, вроде Грибоедова, роста христианского населения на этих землях и вытеснения населения мусульманского. То есть, попросту говоря, для создания политически лояльного к России этнического состава населения.

В результате за сто лет число армян в Карабахе резко возросло, и они стали преобладающей этнической группой на этой территории.