Байден обвинил Трампа в предательстве народа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден приравнял к предательству американского народа решение администрации республиканца Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами, которые контролируют Палату представителей Конгресса. Об этом говорится в заявлении Байдена, размещенном во вторник в его «Твиттере».

«Президент предал вас», — написал демократ, обращаясь к своим сторонникам. «Дональд Трамп прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой наш народ отчаянно нуждается. Он прекратил переговоры, способные предоставить помощь нашим бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы. Все это могло сберечь тысячи рабочих мест», — утверждал Байден, по мнению которого Трампу безразлична судьба простых американцев.

Глава государства ранее во вторник в своем «Твиттере» сообщил о прекращении упомянутых выше консультаций. «[Спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси требует 2,4 трлн долларов для спасения плохо управляемых, контролируемых демократами штатов с высокой преступностью. Деньги, которые никоим образом не связаны с COVID-19. Мы сделали весьма щедрое предложение в размере 1,6 трлн долларов, и, как обычно, она [Пелоси] не ведет переговоры добросовестно. Я отклоняю их просьбу и смотрю в будущее нашей страны», — пояснил Трамп.

Проводившиеся несколько месяцев переговоры между администрацией и демократами о новом пакете чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США.