Азербайджан — авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты

Авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты, заявляют военные Азербайджана.
Азербайджанская армия с утра 7 октября продвинулась по ряду направлений фронта, выйдя на новые опорные пункты.
Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Азербайджана.
В боях уничтожено значительное число живой силы, военной техники и иных средств противника.
По данным Министерства обороны Азербайджана, потери противника в период с 27 сентября по 05.30 часов 07 октября составили:
— до 250 танков и иной бронетехники;
— 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
— 60 средств ПВО;
— 11 командных и наблюдательных пунктов;
— 8 складов с боеприпасами;
— более 150 автомобильной техники;
— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.
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