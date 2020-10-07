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Азербайджан — авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты

Авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты, заявляют военные Азербайджана.

Азербайджанская армия с утра 7 октября продвинулась по ряду направлений фронта, выйдя на новые опорные пункты.

Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Азербайджана.

В боях уничтожено значительное число живой силы, военной техники и иных средств противника.

По данным Министерства обороны Азербайджана, потери противника в период с 27 сентября по 05.30 часов 07 октября составили:

— до 250 танков и иной бронетехники;

— 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

— 60 средств ПВО;

— 11 командных и наблюдательных пунктов;

— 8 складов с боеприпасами;

— более 150 автомобильной техники;

— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

7 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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