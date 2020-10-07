Tesla намерена кардинально модернизировать систему Autopilot Amazon, Facebook, Google и Apple официально монополисты — Конгресс США » Азербайджан — авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты Авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты, заявляют военные Азербайджана. Азербайджанская армия с утра 7 октября продвинулась по ряду направлений фронта, выйдя на новые опорные пункты. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Азербайджана. В боях уничтожено значительное число живой силы, военной техники и иных средств противника. По данным Министерства обороны Азербайджана, потери противника в период с 27 сентября по 05.30 часов 07 октября составили: — до 250 танков и иной бронетехники; — 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; — 60 средств ПВО; — 11 командных и наблюдательных пунктов; — 8 складов с боеприпасами; — более 150 автомобильной техники; — 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

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