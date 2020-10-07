Азербайджан — авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты Новинка — кофеиновый спрей позволяет носить в кармане до 30 порций эспрессо » Amazon, Facebook, Google и Apple официально монополисты — Конгресс США 6 октября подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам 16 месяцев расследования политики четырёх ведущих компаний в разных сферах — Amazon, Facebook, Google и Apple. По итогам расследования подкомитет Конгресса США пришёл к выводу, что все четыре компании прибегали к антиконкурентным методам с целью укрепить своё положение на рынке. Согласно докладу, каждая компания доминировала в своей отдельной сфере рынка: Facebook в социальных сетях, Google в поисковой системе и поисковой рекламе, Amazon в онлайн-рознице и Apple в мобильных операционных системах — и их доминация достигла такой степени, что это стало антиконкурентным. В подробном докладе говорится, что компании «злоупотребляют своей властью, взимая непомерные сборы, навязывая жёсткие условия контрактов и извлекая ценные данные от людей, которые на них полагаются». В расследовании указывается, что компании, возникшие в начале как неудачные стартапы и бросившие вызову статусу-кво, превратились в огромных монополистов, «которых мы в последний раз видели в эпоху нефтяных баронов и железнодорожных магнатов». Подкомитет Конгресса США отметил, что, несмотря на пользу компаний обществу, их доминирование обходится дорого. Антимонопольный орган подчеркнул, что Amazon, Facebook, Google и Apple управляют рынком, одновременно конкурируя на нём — компании находятся в позиции, которая позволяет прописывать один набор правил для остальных, в то время как сами могут действовать по другим установкам. Комитет также пришёл к выводу, что эти компании не только поглощают более мелкие фирмы для пользования их талантами и внедрения продуктов, но даже сам факт их существования сдерживает потенциальные инвестиции в стартапы, которые могут считаться конкурентоспособными. Так, антимонопольный орган подчеркнул, что Facebook за последние годы поглотила около 100 небольших компаний, а должным образом Федеральной торговой комиссией была рассмотрена только сделка по покупке Instagram в 2012 году. Кроме того, в докладе говорится, что при отсутствии реальных конкурентных угроз доминирующие компании предлагают меньший уровень защиты конфиденциальности — и качество этих услуг со временем ухудшается. В результате потребители вынуждены либо пользоваться сервисом с плохими гарантиями конфиденциальности, либо полностью отказаться от него. Подкомитет Конгресса США предложил рекомендацию по фактическому разделению этих компаний, а также восстановить «в полную силу» антимонопольное законодательство и федеральные антимонопольные агентства.

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