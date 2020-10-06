В сети обсуждают странное мужское платье от Gucci

Вчера некоторые пользователи сети, а также телеграм-каналы открыли для себя осенне-зимнюю мужскую коллекцию Gucci, показанную еще в январе этого года, и обратили внимание на мужское платье, представленное в той линейке.
Мужской показ Gucci сезона осень-зима — 2020
Впрочем, конечно, понять их можно — потом началась пандемия коронавируса, и «ужасы» гендерно нейтральной моды отошли на второй план, ну а теперь настало время вернуться к по-настоящему важным темам.
Бело-оранжевое платье в клетку с поясом-лентой стало героем публикаций нескольких новостных порталов. Не ускользнула эта «сенсация» и от внимательных глаз некоторых отечественных знаменитостей.
Gucci выпустил платье для мужчин… Идеальный крой,
— написала Ксения Бородина, добавив эмодзи facepalm.
Можно подумать, с другим кроем ее муж носил бы,
— не без сарказма прокомментировали модный вердикт телеведущей в телеграм-канале «Только никому».
Напомним, что Алессандро Микеле, креативный директор Gucci, уже давно борется с токсичной маскулинностью, одевает Гарри Стайлса в полупрозрачные блузы, да и сам с удовольствием носит все блестящее и яркое. Но мужчины носили платья и без подачи Микеле — достаточно вспомнить сценические образы Мика Джаггера, Дэвида Боуи и Курта Кобейна.
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